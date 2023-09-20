اليوم السابع
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الانتخابات الأمريكية.. تأهل 6 مرشحين عن الحزب الجمهورى للمناظرة الثانية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:29 ص
الانتخابات الأمريكية.. تأهل 6 مرشحين عن الحزب الجمهورى للمناظرة الثانية الانتخابات الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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تأهل ستة مرشحين جمهوريين للمناظرة الرئاسية الثانية للحزب في 27 سبتمبر في سيمي فالي بكاليفورنيا، حسب حملاتهم الانتخابية.

 

وبحسب موقع روسيا اليوم، من المرجح أن يعتلي المرشحون المنصة بدون الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا في الحزب الجمهوري الذي يخطط لبرمجة مواجهة للمناظرة من خلال التحدث إلى عمال صناعة السيارات المضربين في ديترويت في نفس الوقت.

 

وبالإضافة إلى ترامب الذي غاب عن المناظرة الأولى، فإن المرشحين الذين تأهلوا هم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي، نائب الرئيس السابق مايك بينس، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، والسيناتور تيم سكوت، وفقا للمتحدثين باسم الحملات الانتخابية.

 

يتعين على المشاركين في المناظرة إظهار أن لديهم ما لا يقل عن 50000 متبرع، بما في ذلك 200 متبرع على الأقل من 20 ولاية أو إقليم.

 

كما يحتاجون أيضا إلى ما لا يقل عن 3% من الدعم في استطلاعين وطنيين، أو في استطلاع وطني واحد واستطلاعين للرأي في ولايات تمهيدية. ويجب أن تكون الانتخابات قد أجريت منذ الأول من أغسطس.

 

لقد تجاوز حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورجوم، الذي اعتلى المنصة الشهر الماضي، عتبة المانحين ولكن ليس متطلبات الاقتراع، وفقا لمتحدث باسم حملته.

 

ولم يرد المتحدث باسم حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، الذي شارك أيضا في المناظرة الأولى، على طلب التعليق.

 

وفيما لم تنشر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بعد قائمتها الرسمية للمشاركين في المناظرة، وكما هو الحال في المناظرة الأولى، لم تعلن علنا عن استطلاعات الرأي التي تلبي معاييرها للتأهيل.

 

وأكد متحدث باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أن الموعد النهائي للمرشحين للتأهل هو 48 ساعة قبل المناظرة.

 


الانتخابات الأمريكية

ترامب

الحزب الجمهورى

كاليفورنيا



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