"الاتصالات": ارتفاع عدد مراكز الخدمات البريدية لـ4412 مركزا على مستوى الجمهورية

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4412 مكتب على مستوى الجمهورية بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو4401 مكتب بنهاية مايو 2023، و4285 مكتب بنهاية يونيو 2022، وذلك بمعدل نمو شهري بلغ 0.25% ومعدل نمو سنوي بلغ 2.96%.

وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد إلكتروني 24.13 ألف نسمة بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 24.16 ألف نسمة في ماريو 2023 و34.41 ألف نسمة بنهاية يونيو 2022.

ووصل عدد المستفيدين من صرف المعاشات من مكاتب البريد نحو 4.88 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 4.87 مليون مستفيد في مايو 2023 و5.31 مليون مستفيد في يونيو 2022.

وتستكمل الهيئة القومية للبريد جهودها فى تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير البريد المصرى؛ حيث سبق انغاعلمت عن تطوير 3600 مكتب من إجمالى مكاتبها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 50 مكتب متنقل جديد بزيادة حوالى 60% عن العام السابق، كما حققت الهيئة القومية للبريد فائض مالى يقارب 4 مليارات جنيه في العام المالي السابق.