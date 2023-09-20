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"الإفتاء" توضح حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 04:30 ص
"الإفتاء" توضح حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية دار الإفتاء المصرية
كتب محمد الأحمدى

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يتساءل العديد من المواطنين عن حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية، فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية ذلك الأمر على موقعها الإلكترونى بعد توجيه سؤال لها.

وجاء رد دار الإفتاء المصرية أنه يجوز ممارسة الألعاب الإلكترونية إذا كانت تعود على الإنسان بالنفع، وتساعده في تنمية الملكات وتوسعة القدرات الذهنية، وكانت خالية من أيّ محظور شرعي وأخلاقي، ولا تعود بالسلب على الإنسان نفسيًّا أو أخلاقيًّا، ولا تأخذ وقته كاملًا، وكذا بشرط ألا تكون محظورة قانونًا في البلاد، وبالنسبة للأطفال يجب أن تكون هذه الألعاب مناسبة للمرحلة العمرية للطفل، وأن تكون هذه الألعاب تحت إشراف الوالدين.


دار الافتاء المصريه

الالعاب الاليكترونيه

ممارسه الالعاب الاليكترونيه

حكم ممارسه الالعاب الاليكترونيه

اليوم السابع بلس



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