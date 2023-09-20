اعترافات لصة فيلا الشروق: استغليت عملى بها وسرقتها

كتب سليم على

أدلت سيدة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالقاهرة، فى اتهامها بسرقة مغولات ذهبية وفضية من فيلا بمنطقة الشروق، أنها تعمل فى المنازل منذ فترة كبيرة، وتمكنت فى العمل فى الفيلا التى منذ فترة قريبة.

وأضاف خلال التحقيقات، أنها استغلت علمها بالفيلا وثقة المجنى عليها مالكة الفيلا، ووضعت مخطط بأن تسرق مشغولات ذهبية وفضية من الفيلا، وبيعها لدى عمليها سى السمعه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بإكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة سيدة "تعمل لدى المُبلغة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليهــا بمكان إخفائها، باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.