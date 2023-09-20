اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 22 شخصا بحادث انقلاب أتوبيس بطريق السخنة - الزعفرانة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:20 ص
إصابة 22 شخصا بحادث انقلاب أتوبيس بطريق السخنة - الزعفرانة اسعاف
(أ ش أ)

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أصيب 22 شخصا بحادث انقلاب اتوبيس، اليوم الأربعاء، بطريق العين السخنة - الزعفرانة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب أتوبيس رقم ط ج أ 8262 بعد بطريق الجلالة الزعفرانة اتجاه الزعفرانة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس بالدفع بـ14 سيارة إسعاف.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن جميع الحالات إصاباتها متنوعة ما بين شديدة ومتوسطة وسحجات وكدمات ، مضيفة أن سيارات الإسعاف استخدمت الجبائر وأجهزة التنفس للتعامل مع الحالات أثناء نقلها من مكان الحادث إلى المستشفى.

 

 


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