إزالة 50 مقمرة فحم على مساحة 4920 مترًا فى بلقاس بالدقهلية

قامت رئاسة مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ إزالة لعدد 50 مقمرة فحم، على مساحة 4920 مترًا، بنطاق الوحدة المحلية بالحفير والأمل دائرة المركز.

وتمت الإزالة بمتابعة ميدانية من نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، وتحت إشراف رئيس الوحدة المحلية بالحفير والأمل، وبحضور عدد من مديرى الإدارت المختلفة، حيث شارك مدير إدارة البيئة برئاسة المركز، مدير الحماية بالمراقبة الزراعية، مدير جمعية الزهراء الزراعية، سكرتير الوحدة، رئيس القسم الهندسى، مسؤول البيئة، مسئول الإشغالات، مسئول المتابعة، وبمرافقة قوة أمنية من مركز شرطة الستاموني.

ياتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ومتابعة غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس.