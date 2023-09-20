اليوم السابع
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أستاذ طب أطفال: تناول حمض الفوليك أثناء الحمل يحمى الطفل من الإعاقة والتوحد

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:00 م
أستاذ طب أطفال: تناول حمض الفوليك أثناء الحمل يحمى الطفل من الإعاقة والتوحد تناول حمض الفوليك أثناء الحمل يحمى الطفل من الإعاقة
كتبت أمل علام

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كشفت الدكتورة عبلة الألفى أستاذ طب الأطفال، والمشرف العام على المبادرة الرئاسية الــ 1000 يوم الذهبية، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الأم التي لا تأخذ حمض الفوليك أثناء الحمل تعرض الأطفال للإعاقة والتوحد، وهذا يكلف مصر الكثير من الأموال، مشيرة إلى إنه يجب عمل توازن بين عدد المواليد والنفقات المالية من الدولة للحصول على رعاية صحية صحيحة ومتكاملة.

وقالت، إنه لابد من تأسيس الطفل في أول 1000 يوم في الطفولة المبكرة لخفض الأمراض غير السارية مثل الضغط، والسكر، وأمراض القلب، مضيفة، أن أكثر النفقات التي يتم انفاقها من ميزانية الدولة تكون على الأمراض المزمنة.

وقالت، إن الــ  1000 يوم الذهبية هي الحل الذهبى لحل جميع المشاكل في صحة الأم والطفل بالإضافة إلى صحة الحمل والمباعدة ما بين الحملين من 3 الى 5 سنوات، لتجنب الإصابة بالانيميا، موضحة أن الأنيميا عادة ما تصيب الأطفال نتيجة نقص الحديد وعدم المباعدة بين الولادات والتغذية غير السليمة، لأن الأم لا تستطيع تعويض نسبة الحديد.

من جانبها أضافت الدكتورة سهيرعبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السابق، إن مصر قامت بجهود كبيرة في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وخفض معدلات الولادة القيصرية، لأنها مشكلة كبيرة تؤثر على صحة الام والطفل معا، مشيرة إلى أن مصر أصبحت رقم 53 على مستوى العالم في مجال تنظيم الاسرة ومحتاجين لمبادرات أكثر لدعم صحة المراة والطفل.


مبادرة ال1000 يوم الذهبية

صحة الام

صحة الطفل

الولادة القيصرية

الولادة الطبيعية

الانيميا

علاج الانيميا

المبادرات الرئاسية



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