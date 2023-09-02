810 متقدمين لاختبارات وظائف مركز العزيمة لعلاج الإدمان جامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أجرت جامعة سوهاج اختبارات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف بمركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحافظة، والتي تتم إتاحتها لعدد من المؤهلات الدراسية والحاصين على محو الأمية في عدد من التخصصات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أنه تم إنشاء مركز العزيمة " بمدينة سوهاج الجديدة بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك لتقديم جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مجاناً وفى سرية تامة.

ووجه النعماني الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتعاونها الدائم مع الجامعة في مختلف القضايا، لاسيما قضية حماية الشباب من مخاطر التعاطي والإدمان، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتحقيق الأهداف، مضيفاً ان المركز يقوم بتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، بجانب أيضا التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تمويل قروض بالتعاون مع بنك ناصر لإنشاء مشروعات صغيرة لهم.

وأضاف الدكتور أحمد محمد عبد الحكيم المنسق العام للامتحانات أنه أجرى الامتحان إلكترونياً 810 مواطنين، لشغل وظائف أخصائي نفسي مقيم، أخصائى نظم ومعلومات، مشرف إدارى، محاسب، مسئول شئون عاملين، تمريض مسئول مشتريات ومخازن، إلى جانب وظائف مدرب رياضى، شيف ومساعد شيف، موظف استقبال، أفراد أمن وعامل زراعى، متقدم، وذلك على ثلاث فترات، وذلك بحضور الدكتور النميري علام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والمستشار حسن حرك رئيس وحدة الكشف عن المخدرات، وعدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي.