2.3 مليون سيدة حصلن على تمويلات لمشروعات متناهية الصغر بـ19.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى



التمويل الممنوح للذكور: بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الذكور في نهاية يونيو من عام 2023 نحو 22.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.59 مليون مستفيد مقارنة بنهاية يونيو من عام 2022، الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 17.4 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.485 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور في نهاية يونيو من عام 2023 المركز الأول بنسبة 52.96%، بينما احتلت المركز الثاني بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 41.27%.



التمويل الممنوح للإناث: بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نهاية يونيو من عام 2023 نحو 19.7 مليار جنيه لعدد مستفيدات بلغ 2.3 مليون مستفيدة مقارنة بنهاية يونيو من عام 2022، الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 15.5 مليار جنيه لعدد مستفيدات بلغ 2.3 مليون مستفيدة.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث في نهاية يونيو من عام 2023 المركز الثاني بنسبة 46.79%، واحتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 58.73%.

شهد نشاط تمويل المشروعات متناهي الصغر، نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة التمويل إلى 42.2 مليار جنيه بنهاية يونيو من عام 2023 مقابل 32.9 مليار جنيه بنهاية يونيو من عام 2022، وبلغ أعداد المستفيدين حوالي 3.86 مليون مستفيد مقارنة مع 3.78 مليون مستفيد.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026