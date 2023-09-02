يوم جديد من إضرابات السكك الحديدية فى إنجلترا.. وجارديان: الأزمة قد تطول

كتبت رباب فتحى

يواجه ركاب السكك الحديدية فى إنجلترا يومًا آخر من الاضطراب يوم السبت مع قيام أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل في مشغلي القطارات بالإضراب، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويأتي الإضراب لمدة 24 ساعة، مصحوبًا بحظر العمل الإضافي من قبل سائقي القطارات، مباشرة بعد إضراب نقابة أسليف يوم الجمعة، مما تسبب فى اضطراب كبير للركاب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وألقى ميك لينش، الأمين العام لأعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل ، باللوم على "غطرسة" الحكومة لعدم إحراز تقدم في النزاع، بعد أن تم رفض محاولة النقابة لفتح محادثات جديدة الأسبوع الماضي باعتبارها "غير جادة" من قبل صناعة السكك الحديدية.

وسيتم تشغيل عدد أكبر بكثير من القطارات يوم السبت مقارنة بيوم الجمعة، ولكن من المتوقع حدوث اضطراب شديد في جميع أنحاء البلاد، حيث تبدأ الخدمات بشكل عام في وقت متأخر وتنتهي في وقت مبكر. النقابات ليست مضربة عن العمل في اسكتلندا أو ويلز ولكن الخدمات عبر الحدود سوف تتأثر.

وقد تم حث الركاب على التحقق قبل السفر بسبب الاختلافات الإقليمية الواسعة.

واعتبرت "الجارديان" أنه لا توجد مؤشرات تذكر على انتهاء النزاع الطويل قريبا. وقال ميك ويلان، الأمين العام لنقابة أسليف ، الجمعة، إن السائقين المضربين "سيستمرون في ذلك على المدى الطويل".

ولم يتم إجراء محادثات بين النقابات وأصحاب العمل منذ أوائل هذا العام، حيث حثت الهيئة الحكومية والصناعية مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG) النقابات على تقديم عروض الأجور لأعضائها الكاملين.

أرسل لينش "خارطة طريق" في 26 أغسطس تقترح طريقة لاستئناف المحادثات، ولكن تم رفضها من قبل مجموعة البحث والإصلاح. وأصرت هيئة الصناعة على أنه لن تكون هناك محادثات ما لم تظهر النقابات "حركة" بشأن التغييرات في ممارسات العمل.

وقال لينش إن الرفض يظهر "غطرسة" وزراء الحكومة، الذين قال إنهم يرفضون السماح لمشغلي القطارات بتقديم عرض معدل.