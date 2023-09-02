هل يمكن حفظ اللبن الطازج فى الفريزر لمدة طويلة؟.. طبيبة بيطرية توضح

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية ، إنه يمكن حفظ اللبن الطازج فى الفريزر لمدة طويلة، تصل إلى حوالي 3 أشهر، أما مدة صلاحية اللبن الطازج فى الثلاجة فتتراوح ما بين 7 - 10 أيام ، مشيرة إلى أن اللبن لا يمكن حفظه خارج الثلاجة لأنه سيتلف ويصبح غير صالح للاستخدام ويفسد.

وأوضحت سالى، أنه عند حفظ اللبن فى الثلاجة، لابد من التأكد من عدة اجراءات، هى:

1- التأكد من أن تكون الأدوات والأوعية المستخدمة فى تخزين اللبن نظيفة تماما ومعقمة لتجنب نمو البكتيريا.

2- استخدام عبوات التخزين مصنوعة من الزجاج أو من الاستانلس ستيل بدلا عن العبوات البلاستيكية، لأنها تحافظ على اللبن طازجا لمدة أطول وتكون سهلة التنظيف.

3- عدم وضع اللبن في باب الثلاجة لأن درجة الحرارة في ذلك المكان ليست باردة بما يكفي لتخزين اللبن الطازج.

4- وضع اللبن فى أرفف الثلاجة لأنها تكون باردة بما يكفي لحفظ اللبن.

5- إعادة اللبن المبرد إلى الثلاجة مباشرة بعد الانتهاء من استخدامه.

أما عند حفظ اللبن فى الفريزر، فيجب أن يُقسم على حسب الحاجة ويوضع فى عبوات زجاجية نظيفة ومعقمة مع مراعاة ترك مساحة فارغة للسماح للحليب بالتمدد وزيادة حجمه أثناء التجمد، لتجنب خروج الحليب من الوعاء أو انفجاره، ولإذابة اللبن المجمد، يتم نقل اللبن من الفريزر إلى الثلاجة حتى يذوب ولكن هذة الطريقة تستغرق بعض الوقت تبعا لحجم اللبن، لذا يمكن نقع وعاء اللبن المجمد فى حمام ماء بارد وهذة العملية أسرع من الإذابة في الثلاجة .

وحذرت من إذابة اللبن بالتسخين حيث يؤدى إلى حرقة ويصبح غير مناسب للشرب، أو إذابة اللبن في الماء الساخن، أو فى درجة حرارة الغرفة، أو فى الميكرويف.