مياه القناة: استمرار غسيل الشبكات وتحليل مياه الشرب على مدار 24 ساعة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن استمرار خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق إقليم "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها فى قرار وزارة الصحة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب بصفة مستمرة من المحطات والشبكات، والمنازل، ودور العبادة، والمقاهى، والشبكات من مختلف المناطق، فى محافظات القناة السويس، والإسماعيلية"، وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها لعمل التحاليل المطلوبة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة تمكنوا خلال الساعات الماضية من إصلاح عدة أعطال وكسور مفاجئة فى شبكات المياه فى وقت قياسى ومدة زمنية وجيزة، منها إصلاح كسر 10 بوصة المغذى لمدينة القنطرة شرق الجديدة، كما تم إصلاح كسر 4 بوصة المغذى لمنطقة ناصر بالقنطرة، وإصلاح كسر مفاجئ أيضا فى خط 4 بوصة بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر مفاجئ فى خط 10 بوصة بمنطقة السبع عمارات بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر مفاجئ فى خط 10 بوصة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى امام منطقة حمود موسى.