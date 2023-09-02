اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 09:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: مقتل وإصابة 24 شخصا جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك

السبت، 02 سبتمبر 2023 09:11 ص
موسكو: مقتل وإصابة 24 شخصا جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك قصف- أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات إقليم دونيتسك، اليوم السبت، مقتل طفلة في قصف أوكراني استهدف مركزا تجاريا في مدينة دونيتسك وإصابة 23 مدنيا جراء استهداف مناطق سكنية في الإقليم من قبل قوات كييف.


وأوضحت السلطات، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينتي دونيتسك وبوروفكا وبلدات أخرى بـ 180 قذيفة بما فيها قذائف عنقودية.
وأكدت أن القصف الأوكراني أدى إلى تضرر 35 مبنى سكني و5 مرافق للبنية التحتية المدنية، منددة باستخدام القذائف العنقودية في استهدافها للمدينة في أول أيام العام الدراسي.


موسكو

دونيتسك

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة