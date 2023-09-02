موسكو: مقتل وإصابة 24 شخصا جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك

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أعلنت سلطات إقليم دونيتسك، اليوم السبت، مقتل طفلة في قصف أوكراني استهدف مركزا تجاريا في مدينة دونيتسك وإصابة 23 مدنيا جراء استهداف مناطق سكنية في الإقليم من قبل قوات كييف.



وأوضحت السلطات، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينتي دونيتسك وبوروفكا وبلدات أخرى بـ 180 قذيفة بما فيها قذائف عنقودية.

وأكدت أن القصف الأوكراني أدى إلى تضرر 35 مبنى سكني و5 مرافق للبنية التحتية المدنية، منددة باستخدام القذائف العنقودية في استهدافها للمدينة في أول أيام العام الدراسي.