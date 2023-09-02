مقتل 4 أشخاص بينهم صينيان جراء هجوم مسلح شرقى الكونغو الديمقراطية

وكالات

قتل مواطنان صينيان وآخر غانى وجندى كونغولى، على أيدى مسلحين فى قطاع نجاندجا بإقليم فيزى بمقاطعة جنوب كيفو شرقى الكونغو الديمقراطية.

وقال زعيم قرية ماكونجو الواقعة على بعد 5 كم من مكان الاعتداء، أليماسى دينيس - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - إن 4 أشخاص قتلوا، هم مواطنان صينيان وثالث غاني، وجندى فى قوات الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن الضحايا هم موظفون بشركة تعدين صينية فى موينجا، مبينا فى الوقت نفسه أن هناك أشخاصا آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى مركز صحى للعلاج.



وتابع إن الحادث عندما فوجئ الضحايا بإطلاق للنار استهدف سياراة كانت تقلهم، لافتا إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحد المهاجمين بعد دقائق من الحادث، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المهاجمين.



تجدر الإشارة إلى أن مناطق فيزي، وأوفيرا، وموينجا فى جنوب مقاطعة جنوب كيفو تعد الأكثر تضررا من نشاط الجماعات المسلحة منذ عدة عقود.



وتشهد مقاطعة جنوب كيفو مواجهات وخلافات متكررة بين السكان المحليين، وشركات التعدين الصينية.