اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين خلال تظاهرات فى كركوك شمال العراق

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:03 م
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين خلال تظاهرات فى كركوك شمال العراق كركوك
وكالات

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، بمصرع شخصين وإصابة 8 آخرين خلال تظاهرات فى محافظة كركوك، شمال العراق.
 
وشهدت محافظة كركوك، في وقت سابق من اليوم، توتراً أمنياً واحتكاكاً بين مجموعة متظاهرين والقوات الأمنية.
 
وقررت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم السبت، فرض حظر تجوال في المحافظة العراقية؛ على خلفية التوترات  التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين هناك.
 
وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة: "نوجه كافة المواطنين بالتوجه إلى أماكن سكنهم واخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة".
 
وأضاف البيان أن قيادة الشرطة بكافة توابعها ستطبق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة، داعيًا الالتزام تجنبًا للمساءلة القانونية.
 
من جانبه، وجه القائد العام للقوات المسلحة بالعراق محمد شياع السوداني، القوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.
 
كما شدد السوداني على أن تكون هذه القوات بالحزم في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.

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اشتباكات كركوك

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