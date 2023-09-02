مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في مياه البحر الصغير بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شاب مصرعه، غرقا أثناء الاستحمام فى مياه البحر الصغير بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية ، وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى منية النصر المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من مستشفى منية النصر المركزى، بوصول جثمان شاب لقى مصرعه غرقا فى مياه البحر الصغير فى المدينة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منيه النصر، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع عقيل السيد صالح عبدالنبى، فى العقد الثالث من عمره، مقيم بندر منية النصر، وذلك أثناء الاستحمام فى مياه البحر الصغير، حيث جرفه التيار ولقى مصرعه.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.