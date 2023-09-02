مصرع أحد مروجي المخدرات أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن في الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من القضاء على أحد أخطر تجار المخدرات المطلوبين أمنيا، وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران مع القوات خلال مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية، في قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، أكدتها التحريات السرية، بإختباء تاجر مخدرات مطلوب أمنيا داخل أحد البؤر بقرية ديمشلت مركز دكرنس، واتخاذها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية مكبرة ضمت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دكرنس ، بقيادة المقدم رئيس المباحث، ومدعومة بقوة من الأمن المركزي، إستهدفت موقع المتهم، وفور إستشعاره بإقتراب القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، ما دفعهم لمبادلته.

وأسفرت المواجهة عن مصرع المتهم ويدعى أحمد ع.ال.ع. وشهرته العقرب، 21 سنة، عاطل، مقيم بقرية ديمشلت مركز دكرنس، ومطلوب أمنيا على ذمة قضايا إتجار في مواد مخدرة.

وبتفتيش المكان عثر على بندقية آلية، و2 كيلو من مخدر الحشيش، وكيلو من مخدر الهيروين، و1100 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15620 لسنة 2023 جنح دكرنس، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وإنتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.