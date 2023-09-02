مشاجرة بين طرفين بشبين القناطر بسبب تفريغ سيارة كسح بمصرف أمام منزل أحدهما

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية عرب الصوالحة دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين والتي أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين بكدمات، بسبب قيام أحد الطرفين بتفريغ حمولة "سيارة كسح" بمصرف أمام منزل الطرف الأخر، وتعدي كل منهم على الأخر، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية عرب الصوالحة دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب قيام أحدهم بتفريغ حمولة "سيارة كسح" بمصرف أمام منزل الطرف الأخر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب.

وتم تحويل طرفي المشاجرة للمستشفى وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.