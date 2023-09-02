مذيع بريطانى: الفايد رجل أعمال استثنائى.. ورئيس "فولهام": إرثه دائم فى النادى

كتبت رباب فتحى

انهالت رسائل التعزية، اليوم، السبت، بعد وفاة رجل الأعمال المصرى محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عاما.

ووصفه المذيع البريطانى الشهير بيرس مورجان بأنه "رجل أعمال استثنائي" واجه صعوبة في التأقلم مع وفاة ابنه دودي في حادث سيارة أودى بحياة ديانا، أميرة ويلز في باريس في أغسطس 1997.

وقدم شهيد خان، الذي تولى منصب مالك فولهام في عام 2013 بعد فترة شهدت صعود النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ووصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي، تعازيه في بيان على موقع النادي على الإنترنت.

وكان الفايد أيضًا مالكًا ورئيسًا لنادي فولهام لكرة القدم لمدة 16 عامًا.

وقال: "لا يمكن رواية قصة فولهام دون فصل عن التأثير الإيجابي للفايد كرئيس. لقد استمتعت دائمًا بوقتي مع الفايد، الذي كان حكيمًا ومفعمًا بالحيوية وملتزمًا بفولهام، وأنا ممتن إلى الأبد لثقته بي لخلافته كرئيس."

وأضاف: "أنضم إلى أنصارنا في جميع أنحاء العالم للاحتفاء بذكرى محمد الفايد، الذي سيظل إرثه دائمًا في قلب تقاليدنا في نادي فولهام لكرة القدم".

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "سكوتسمان" الاسكتلندية إن الفايد كان له علاقات طويلة مع اسكتلندا واشترى قلعة وعقار بالناجون في إيستر روس في أوائل السبعينيات.

ووصف العقار الذي تبلغ مساحته 65 ألف فدان بأنه "أجمل مكان في المرتفعات" وتعهد بالانتقال إلى اسكتلندا بشكل دائم إذا أصبحت دولة مستقلة.