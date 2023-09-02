اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 07:57 م
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محاكمة متهمين من الغربية ضبطا متلبسين بالاتجار فى المخدرات.. 22 سبتمبر

السبت، 02 سبتمبر 2023 07:52 م
محاكمة متهمين من الغربية ضبطا متلبسين بالاتجار فى المخدرات.. 22 سبتمبر محكمة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قرر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، إحالة متهمين محبوسين على ذمة التحقيقات، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، من نمرة البصل بالمحلة الكبرى، جاءا لمحافظة كفر الشيخ للاتجار في الهيروين والحشيش، هربا من رجال المباحث، وتم ضبطهما متلبسين .

 وحددت المحكمة  جلسة 22 من سبتمبر الجاريـ، لمحاكمتهما  على جريمتهما  الدائرة الثانية، وتُشكل الدائرة من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب.

 

 وذلك في أحداث القضية رقم 13902 لسنة 2022 جنح مركز  كفر الشيخ، والمقيدة برقم  3291 لسنة 2022 كلى جنايات  كفر الشيخ، وجاء  في أمر الإحالة  أنه في يوم 13 من شهر أكتوبر  من العام الماضي قام كلا من" ي.ا.ا" محبوس، و"ع.م.ا" محبوس، على ذمة التحقيقات، والاثنان من دائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بأنهما حازا واحراز 360 تذكرة هيروين، 10 طرب حشيش، وبندقية خرطوش وذخائر حية لها، مبلغ 8000 جنيه، سياره .

 

وكانت معلومات أكدتها التحريات التي أجراها النقيب أحمد ياسر توفيق، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، تحت إشراف رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ بأن المتهمين حولا نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة إلى مركز كفر الشيخ، هربا من رجال المباحث بمحافظة الغربية الذين تعرفوا على نشاطهم، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامه، تم ضبطهما متلبسين في دائرة مركز كفر الشيخ، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المضبوط حصيلة ذلك والسلاح الناري والذخيرة للدفاع الشخصي والسيارة لاستخدامها في ترويج المخدرات.


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الاتجار في المواد المخدرة

الترويج للمواد المخدرة

محكمة الجنايات



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