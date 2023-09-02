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محافظ الجيزة يلتقى أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وامبابة

السبت، 02 سبتمبر 2023 06:23 م
محافظ الجيزة يلتقى أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وامبابة محافظ الجيزة يلتقى نواب بمجلس النواب
كتبت - مرام محمد

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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة؛ لبحث ومناقشة أبرز المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة وخطط العمل المستقبلية. 
 
جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تمكنت خلال الثلاث سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%.

محافظ الجيزة

مجلس النواب

الجيزة



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