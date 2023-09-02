اليوم السابع
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مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعا حول أوكرانيا 20 سبتمبر قد يحضره زيلينسكى

السبت، 02 سبتمبر 2023 04:00 ص
مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعا حول أوكرانيا 20 سبتمبر قد يحضره زيلينسكى مجلس الأمن - أرشيفية
وكالات

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أعلن مندوب ألبانيا لدى الأمم المتحدة فيريت خوجة، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أن المجلس سيعقد في 20 سبتمبر اجتماعا حول أوكرانيا، قد يحضره رئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وقال خوجة للصحفيين، الجمعة: "بوسعي أن أقول بشكل شبه مؤكد، رغم أن ذلك لا يتوقف علي، أن الرئيس زيلينسكي سيكون في نيويورك"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أول زيارة لزيلينسكي لنيويورك والأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يلتقي زيلينسكي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبشأن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، الذي سيعقد تزامنا مع أسبوع المستوى العالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال خوجة: "نود أن نستفيد من وجود الزعماء في المدينة من أجل إجراء مناقشات جوهرية في مجلس الأمن على مستوى رؤساء الوفود".

وأضاف أنه من غير المتوقع صدور أي قرارات عن الاجتماع حول أوكرانيا. وأوضح: "ليس من المرجح أن نرى أي وثيقة ختامية، لأننا لم نتقدم في مسألة تجاوز الخلافات بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار إلى أنه من غير المستبعد أن يجري بعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مفاوضات حول أوكرانيا، لكن ذلك لن يكون مشاورات رسمية في إطار المجلس.


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زيلينسكى

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

روسيا



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