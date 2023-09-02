وأكد ماكرون، الجمعة، أن فرنسا لا تتخذ أي قرار بشأن النيجر إلا على أساس التبادل مع الرئيس النيجري بازوم، الذي أطاح به العسكريون وهم "ليس لديهم أي شرعية" على حد تعبيره.

وأدان المجلس العسكري في النيجر من جهته تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة التي أدلى بها، /الاثنين/ الماضي، واعتبرها تدخلا سافرا في شؤونهم الداخلية.

يذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون قال، /الاثنين/، إن السفير الفرنسي سيظل في النيجر على الرغم من ضغوط المجلس العسكري، وأكد دعم فرنسا لرئيس النيجر المنتخب محمد بازوم.

وبالأمس، أكد الناطق باسم هيئة أركان الجيش الفرنسي بيار جوديليير، أن القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يستهدف البعثات العسكرية والدبلوماسية الفرنسية في البلاد.

وأضاف جوديليير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحماية المقرات والبعثات الدبلوماسية.

جاء ذلك ردا على بيان المجلس العسكري في النيجر، الذي أكد فيه أن السفير الفرنسي لدى نيامي سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وأن الشرطة تلقت تعليمات بطرده، وذلك بعد انتهاء مهلة ممنوحة له لمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.