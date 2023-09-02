كيف تستخرج اشتراك قطارات السكة الحديد بأسعار رمزية.. لطلاب المدارس والجامعات

تقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر اشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة التهوية الديناميكية، بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات بأسعار رمزية.. وفى النقاط التالية أهم التفاصيل لاستخراج الاشتراكات.
- التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.
- يتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة، التهوية الديناميكية، الركوب واقفا وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيهات لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يومياً، كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بدون تحصيل أى رسوم.
- تمنح هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط.
- هذه الاشتراكات مثل اشتراكات قطار تحيا مصر وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.
- يتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.
- فى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور إضافية.
- يتوجب على الطالب شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات.
- الأوراق المطلوبة: تقديم عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي ويتم ملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.
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