كشف غموض واقعة مقتل طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب - محمد الحبشي

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر محافظة الدقهلية ، من كشف غموض واقعة وفاة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقيم طرف والدته وخالته بقرية عزبة ميزانية عاصم التابعة لقرية برمبال الجديدة مركز منية النصر، بعد العثور على الطفل متوفيا، ليتبين ارتباط الأم بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص واتهامها له بالتعدي عليه بالضرب لاستكمال علاقتة غير الشرعية.

البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من ضمور بالعضلات "جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر الى المستشفى وبسؤال "دعاء.ع.ع.ح"، 31 عامًا، والدة الطفل قررت بأنها ونجلها يقيمان بمنزل شقيقتها "شيماء"، وبرفقتهم "محمود.ر.م.ص"، 30 عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم المحلة الكبرى محافظة الغربية، كون المذكور يرتبط بها بعلاقة غير شرعية .

وقالت الأم في تحقيقات الشرطة أنه عقب عودتها للمنزل تاركة نجلها رفقة شقيقتها والمذكور "ترتبط به بعلاقة غير شرعية"، أخبرتها شقيقتها بقيامه بالتعدي على نجلها الطفل مما أدى إلى وفاته، واتهمته بقتل نجلها.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل اتهام الشاكية له لوجود خلافات بينهما، وأضاف أن المتوفي كان يعاني من حالة إعياء منذ يومين وقيء مستمر وارتفاع بدرجة الحرارة.

بسؤال زوج خالة المتوفي "السيد.ر.م.ع"، 36 عامًا، عامل نفى قتل المتهم للطفل وأكد أنه كان يعاني من أعراض مرضية سابقة تسببت في وفاته، وبالعرض على مفتش الصحة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ولايمكن الجزم بسبب الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة كلفت بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفي وبيان سبب الوفاة.