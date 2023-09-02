فريق جراحى ينقذ حياة مسن يعاني من انفجار قرحة بالمعدة فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى قها بمحافظة القليوبية، من التعامل مع مريض يبلغ من العمر حوالي 63 عاما يعاني من قرحة منفجرة فى المعدة، حيث تم عمل الإجراءات والفحوصات اللازمة وأشعة مقطعية أثبتت وجود هواء تحت عضلة الحجاب الحاجز وتحجر شديد بالبطن.

وكشفت المستشفى في بيان لها، أنه جاء ذلك بتعليمات من الدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة العامة للمستشفيات التخصصية، وبإشراف من الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة وتوجيهات الدكتور علي طبل مدير مستشفى قها التخصصي.

وأوضحت، أنه حضر مريض يبلغ من العمر حوالي 63 سنة يعاني من آلام حادة بالبطن، وعلى الفور تم عمل الإجراءات والفحوصات اللازمة وعمل أشعة مقطعية أثبتت وجود هواء تحت عضلة الحجاب الحاجز وتحجر شديد بالبطن، وتم القرار بعمل عملية استكشاف في البطن وتبين وجود قرحة في المعدة منفجرة تم التعامل معها، وعمل غلق للقرحة في المعدة وتركيب أساطر ودرانق من الجرح.

وأكدت المستشفى، أن الحالة العامة للمريض مستقرة، وتم حجزه بالعناية المركزة تحت الملاحظة بدرجة وعي 15 على 15، كما قدمت المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي كاملا على سرعة الاستجابة وحسن التعامل، وكذلك تمريض العمليات وتمريض الاستقبال وأطباء الاستقبال وأطباء الجراحة والتخدير والعناية.