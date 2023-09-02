اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 10:07 م
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غدا ضعف المياه لمدة 11 ساعة عن دسوق بكفر الشيخ وانقطاعها ببعض القرى

السبت، 02 سبتمبر 2023 09:00 م
غدا ضعف المياه لمدة 11 ساعة عن دسوق بكفر الشيخ وانقطاعها ببعض القرى انقطاع مياه - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن ضعف المياه، غداً الأحد، من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم، وذلك لغسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة محله ابوعلى، ويؤدى إلى ضعف المياه عن مدينة دسوق، وانقطاع المياه عن " قرى مركز دسوق وبعض قرى مركز قلين والقرى المتواجدة بالأطراف - وقرى العجوزين - شابه - ابوزياده - وسنهور المدينة".

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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