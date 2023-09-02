اليوم السابع
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عضو جماعة "براويد بويز" بعد الحكم بسجنه 10 أعوام لدوره فى 6 يناير: ترامب فاز

السبت، 02 سبتمبر 2023 02:19 م
عضو جماعة "براويد بويز" بعد الحكم بسجنه 10 أعوام لدوره فى 6 يناير: ترامب فاز ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن عضو جماعة "براويد بويز" اليمينية المتطرفة دومينيك بيزولا بكى في قاعة المحكمة بواشنطن العاصمة أمس الجمعة عندما طلب من القاضي الفيدرالي التساهل في الحكم الصادر بحقه لدوره فى اقتحام الكونجارس فى 6 يناير 2021 لوقف إعلان نتيجة الانتخابات التى شهدت فوز جو بايدن وخسارة دونالد ترامب، وتعهد بالابتعاد عن السياسة في المستقبل.

 
ومع ذلك، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ورد أن بيزولا رفع قبضته أثناء مغادرته قاعة المحكمة وصرخ قائلاً: "لقد فاز ترامب".
 
ومثل الرجل البالغ من العمر 46 عامًا، والذي حطم نافذة الكابيتول بدرع مكافحة الشغب المسروق من الشرطة، للمحاكمة إلى جانب أربعة أعضاء آخرين من جماعة "براويد بويز" في وقت سابق من هذا العام في واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بهجوم  6 يناير 2021 على الكابيتول.
 
وواجهت الجماعة تهم التآمر المثيرة للفتنة لقيادتها جهودًا لتعطيل تصديق الكونجرس على انتخابات 2020، بعد خسارة الرئيس السابق ترامب أمام الرئيس المنتخب آنذاك جو بايدن.
 
كان بيزولا، وهو أحد المجندين الجدد في الجماعة، هو الوحيد من بين الخمسة الذين تمت تبرئتهم من تهمة التآمر للفتنة. ومع ذلك، فقد أُدين بالاعتداء على ضابط شرطة أو مقاومته أو إعاقته، وسرقة ممتلكات حكومية وتدمير ممتلكات حكومية.
 
وفي جلسة النطق بالحكم الجمعة، اعتذر بيزولا عن أفعاله وأخبر قاضي المقاطعة الأمريكية تيموثي كيلي أن السادس من يناير كان "القرار الأسوأ والأكثر أسفًا في حياتي" وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.
 
ومع ذلك، بعد أن غادر القاضي قاعة المحكمة، صاح بيزولا بدعمه لترامب.

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