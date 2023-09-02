طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع فى نسبة الرطوبة والحرارة العظمى 32 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة ، ليسود طقسا حارا نهارا رطب في ساعات الليل، وارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 32 درجة، والصغرى تسجل 24 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة.