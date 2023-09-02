ضبط مخالفات مخابز في حملة لتموين الدقهلية فجر اليوم بمركز المنصورة

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تموينية على عدد من المخابز، في نطاق مدينة المنصورة، لمتابعة عملية إنتاج الخبز المدعم، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة اليوم السبت، السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط الآتى تحرير 10 محاضر نقص وزن من 12 حتى 27 جراما، محضر تجميع 10 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام ، 3 محاضر تجميع بطاقات بعدد 190 بطاقة تموينية ذكية، 3 محاضر تصرف بعدد 18 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، محضر غلق بدون إذن رسمى، محضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز، محضر إنتهاء إنتاج وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، ومدى التزامهم بالتعليمات، والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على إستمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين.