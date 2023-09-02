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شباب النواب: نحصد ثمار منتديات الشباب من ثقة دولية أعادت مصر لقلب العالم

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:32 م
شباب النواب: نحصد ثمار منتديات الشباب من ثقة دولية أعادت مصر لقلب العالم النائب محمود حسين
كتب محمد شعلان

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أكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تاريخ تدريب وتأهيل الشباب يبدأ من عام 2014 مع تولى الرئيس السيسي، مشيرا إلى أننا رصدنا محاولات لتمكين الشباب بعد أن وجه الرئيس السيسي مؤسسات الدولة بأهمية تدريب الشباب.
 
وأضاف محمود حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أننا وجدنا بعد توجيهات الرئيس نواب محافظين ومحافظين شباب ثم نواب وزراء ونواب بمجلس النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن المنتديات الدورية بدأ يحضرها الرئيس مع الشباب المصري ويستمع المشاكل والمقترحات.
 
وتابع: "حصل هجوم كبير على منتديات الشباب والحديث عن الأولويات ولكن احنا الأن نجني ثمار هذه المنتديات من تمكين وتأييد الشباب وأصبح في ثقة عالمية في منتدى شباب العالم المصري في شرم الشيخ"، مؤكدا أن المؤسسات الدولية المحايدة تشيد بهذا المنتدى الذي أعاد مصر لحضن العالم.
 

مجلس النواب

شباب النواب

منتدى شباب العالم

برنامج التاسعة



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