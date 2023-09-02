سول: كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر ضمن سلسلة تجاربها الصاروخية.

وذكر جيش كوريا الجنوبية، في بيان، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية،" أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الثلاثاء الماضي، تدريبات عسكرية تحاكي احتلال كوريا الجنوبية، وكانت بإشراف ميداني من زعيم البلاد كيم جونج أون، كما شهدت المناورات محاكاة استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد كوريا الجنوبية" على حد وصف البيان.

وقد أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المناورات العسكرية "درع الحرية أولتشي"، في 21 من أغسطس الجاري، واستمرت حتى 31 أغسطس، وشاركت فيها قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1بي.