سارة ويارا شقيقتان تبدعان في الغناء والطرب لكبار المطربين بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" تقريرًا مصورًا من محافظة الإسكندرية، مع شقيقتين تتميزان بالصوت العذب فى الغناء والطرب، سارة ويارا، نموا موهبتهما بالالتحاق بفرقة الموسيقي العربية، لتنمية الموهبة الجميلة فى الغناء لكبار المطربين.

قالت سارة كامل من محافظة الإسكندرية، سن 24 سنة خريجة كلية تجارة ،أنها اكتشفت موهبة الغناء لديها في مرحلة الثانوية العامة، ثم التحقت بفرقة الموسيقى العربية فى قصر التذوق مع المايسترو محمود ابو زيد، وزادت الموهبة لديها بعد أن درست وتعلمت الغناء والموسيقى، وذلك من أجل تطوير الموهبة بشكل كبير.

أضافت سارة كامل لـ "اليوم السابع"، إنها تحب الاستماع والغناء الي الاغاني القديمة وخاصة ل عبد الحليم حافظ ومن الجيل الحالي اصاله، وعن باقي المطربين تستمع إلى عدد كبير ولكن مش مطرب معين لأن الغناء يختلف من مطرب الي اخر وان فرقة الموسيقية العربية ساعدتها كثيرا في تنمية مهارات الغناء لديها.

وأوضحت يارا كامل، سن 9 سنوات، انها بدأت في الغناء ،منذ أن كان عمرها 3 سنوات، وكان صوتي حلو ومضحك، وأنها التحقت بفرقة الموسيقية العربية التي ساعدتها كثيرا في الغناء بشكل مميز، خاصة أنها تحب الاغاني القديمة والغناء لكوكب الشرق ام كلثوم، وايضًا لديها موهبة التمثيل وتنتظر الفرصة لتقديم أحد العروض الفنية.

واشارت يارا كامل، أن الدويتو المشترك بينها وبين شقيقتها سارة ،بداء عندما شاهدو اغنية الباميا شوكتني، وقاموا بتسجيل الأغنية سويا فيديو، والتي انتشرت بشكل كبير علي منصات التواصل الاجتماعي وحققت في بعض التطبيقات مشاهدات تعدت المليون مشاهدة.

وأوضحت سارة، أن المرحلة القادمة سوف تقوم بدعم شقيقتها يارا بشكل كبير ،لأنها نفسها تشاهدها في مراكز متقدمه من الغناء والوصول الي مستوي المطربين الكبار، وأنها تدعم شقيقنها بالتدريب والمشاركة في الغناء بشكل مستمر.

وأضافت يارا كامل أنها تحلم بأن تكون مطربة وممثلة مشهورة، وتسلك الغناء علي نهج المطربين الكبار مثل أم كلثوم، ومن الجيل الحالي تامر حسني.



سارة ويارا شقيقتان يبدعان في غناء الطرب بالإسكندرية



سارة ويارا شقيقتان يبدعان في الغناء بالإسكندرية