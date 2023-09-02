زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كوشيرو فى اليابان

وكالات

ضرب زلزال، اليوم السبت، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة كوشيرو في اليابان، وأفاد مرصد الزلازل بأن الزلزال ضرب المنطقة في 03:05.80.

وأضاف المرصد أن الزلزال ضرب مدينة كوشيرو على عمق100.0 كم (62 ميل).