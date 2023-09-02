اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 06:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كوشيرو فى اليابان

السبت، 02 سبتمبر 2023 06:45 م
زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كوشيرو فى اليابان ريختر
وكالات

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ضرب زلزال، اليوم السبت، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة كوشيرو في اليابان، وأفاد مرصد الزلازل بأن الزلزال ضرب المنطقة في 03:05.80.
 
وأضاف المرصد أن الزلزال ضرب مدينة كوشيرو على عمق100.0 كم (62 ميل).

زلزال

اليابان

طوكيو

كوشيرو



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