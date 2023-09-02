الرئيسية أخبار عالمية زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كوشيرو فى اليابان السبت، 02 سبتمبر 2023 06:45 م ريختر وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ضرب زلزال، اليوم السبت، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة كوشيرو في اليابان، وأفاد مرصد الزلازل بأن الزلزال ضرب المنطقة في 03:05.80. وأضاف المرصد أن الزلزال ضرب مدينة كوشيرو على عمق100.0 كم (62 ميل). زلزال اليابان طوكيو كوشيرو الموضوعات المتعلقة تحذيرات في اليابان من اقتراب إعصار "هايكوي" القوي جنوب غربي البلاد الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:25 م اليابان تعتزم استضافة قمة خاصة مع رابطة آسيان فى شهر ديسمبر المقبل الجمعة، 01 سبتمبر 2023 02:08 م جوجل تقدم الذكاء الاصطناعى التوليدي للبحث فى الهند واليابان الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:00 ص اليابان تعلن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:06 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة