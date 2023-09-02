رى كفر الشيخ: تبطين 400 كيلومتر من الترع وجارى العمل فى 128 ترعة بطول 577 كيلو

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشف المهندس محمد رزق، وكيل وزارة الري، عن حجم الأعمال الجارية لتبطين الترع بقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، لتبطين 1000 كيلو ترع، التي جرى الإعلان عنها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع وتبطينها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه جاري تبطين 577.12 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف رزق، لـ "اليوم السابع"، أنه يتابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لرى الأراضي الزراعية، وجارى العمل فى 62 عملية، كما تجرى أعمال البطين ب 128 ترعة بقرى ومراكز المحافظة، ونسبة تبطين الترع 69.43%، وتم الانتهاء من تبطين 400 كيلو ترع.

وأضاف وكيل وزارة الري، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.