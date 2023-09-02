رئيس وزراء سنغافورة يهنئ شانموجاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

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هنأ رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج اليوم السبت، الوزير الأول السابق ثارمان شانموجاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة عقب حصوله على 70.4% من الأصوات.

وقال لونج - في بيان أورده راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه لديه ثقة كاملة بأن ثارمان سيؤدي وجباته كرئيس بكل تميز، لافتا إلى أن ثارمان - الذي شغل سابقا منصب وزير أول وعمل كنائب رئيس وزراء - لديه سجل طويل ومميز في الخدمة العامة.

كما تقدم رئيس الوزراء السنغافوري بالشكر إلى مسؤولي الانتخابات لعملهم الجاد وإلى الناخبين داخل سنغافورة وفي الخارج على أداء واجبهم المدني.. داعيا المواطنين إلى الوحدة مرة أخرى مع انتهاء الانتخابات لمجابهة التحديات المقبلة ولبناء دولة أكثر وحدة وقوة.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 2.3 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم أمس في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس التاسع لسنغافورة في 1264 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

وكان يتنافس في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحون وهم: نج كوك سونج كبير مسئولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة "جي.آي.سي"، والوزير الأول السابق ثارمان شانموجاراتنام، وتان كين ليان الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إن.تو.يو.سي إنكم".