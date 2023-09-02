رئيس هيئة البريد لـ dmc: تطورنا بشكل كبير وتقدمنا 35 مركزا عالميا

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى، عن مشاركة البريد المصرى فى حفل افتتاح مقر اتحاد البريد الأفريقى.

وقال، "البريد الأفريقى الشامل يضم 45 دولة مشاركة من أفريقيا، ومشاركتنا جاءت بدعوة من الأمين العام للاتحاد الأفريقى".

وأضاف شريف فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" والمذاع على قناة dmc، أن البريد ينظر إلى خدمة الشعوب داخل القارة الإفريقية، لافتا إلى أن التطور الذى حدث فى البريد المصرى جعله فى مستويات أعلى وتقدمنا أكثر من 35 مركزا عالميا وحصلنا على جائزة النجم الساطع.

وأكد شريف فاروق، أن البريد المصرى تطور بشكل كبير فى مجال التحول الرقمى وتعاون معنا البريد الأفريقى فى عملية التحول الرقمى، وأصبح ينظر إليه كمثال يحتذى به، كما كان لنا دور فى تقديم خدمة مميزة.