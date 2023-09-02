اليوم السابع
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رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ الجيزة لبحث سبل التعاون

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:44 م
رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ الجيزة لبحث سبل التعاون رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ الجيزة
كتب أحمد إسماعيل

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استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ومحافظة الجيزة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.
 
 
وأشاد محافظ الجيزة بدور الهيئة البناء والفعال في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية، واتفقا على أن تقوم الهيئة بعقد عدة دورات تدريبية لأعضاء الشئون القانونية بالمحافظة والأجهزة التابعة لها.
 
وحضر اللقاء المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار مكرم عبد الله إبراهيم رئيس قسم الهيئة بديوان عام محافظة الجيزة والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب  المستشار رئيس الهيئة.
 
رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ الجيزة (1)
رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ الجيزة (1)

رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ الجيزة (2)
رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ الجيزة (2)

 


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