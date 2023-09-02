رئيس الوزراء العراقي يضع حجر أساس مشروع الربط السككي بين العراق وإيران

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وضع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت ، حجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "أن السوادني قام بوضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران، بحضور نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قد صرح في وقت سابق بأن مشروع الربط السككي يعد من مشروعات النقل المهمة في المنطقة، الذي سيسهم بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق ، مشيرا إلى إن هذا المشروع يأتي في مقدمة اشروعات النقل الاستراتيجية التي ستربط بين العراق ودول الجوار، وتعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ.