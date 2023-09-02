خبراء: بنك إسرائيل المركزي قد يرفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس

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يجتمع بنك إسرائيل المركزي بعد غد الاثنين للنظر في سياسات الفائدة المصرفية وذلك على ضوء ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق الإسرائيلية نتيجة خفض قيمة الشيكل في مواجهة الدولار واليورو، حيث يصل مستوى التضخم حاليا إلى 3ر3% على أساس سنوي في وقت تتصاعد فيه قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على إنتاج الوظائف الجديدة على نحو أفضل حالا من فترات الإغلاقات التي صاحبت جائحة (كوفيد – 19).

ويتوقع خبراء بنك إسرائيل المركزي اتخاذ قرار بزيادة الفائدة بواقع 25ر% اعتبارا من الاثنين القادم لامتصاص موجات التضخم في إسرائيل ولا يستبعدون الوصول بالفائدة إلى 5 % بنهاية العام الجاري وهو المستوى الذي سيكون حال تحققه هو الأعلى للفائدة المصرفية في إسرائيل منذ عام 2007.

وشهد الشيكل الإسرائيلي أكبر تراجعاته في أغسطس الماضي متجاوزا حد 80ر3 شيكل للدولار الواحد وذلك للمرة الأولى التي تشهد فيها العملة الإسرائيلية انخفاضا على هذا النحو منذ مارس 2020؛ حيث بلغت نسبة خفض قيمة الشيكل في أغسطس الماضي 4% مقابل الدولار الأمريكي وهي النسبة التي قد تصل إلى 10% وفق سياسات محسوبة من المركزي الإسرائيلي لتنشيط الصادرات الإسرائيلية وإن كانت من الناحية الأخرى تزيد من معدلات التضخم.