حبل المشنقة في انتظارها.. تفاصيل محاكمة أم قتلت ابنتها في الإسكندرية

جريمة بشعة هزت أرجاء منطقة خورشيد شرق محافظة الإسكندرية، بعدما تجردت أم من كل مشاعر الإنسانية والرحمة بعد ما عذبت ابنتها ومنعت عنها الطعام، وقامت بالتعدى عليها وتكبيلها من الأيدى والقدم، ووضعت قطعة قماش فى فمها لتمنعها من الاستغاثة، لتراضى عشيقها الشيطان الذى خطط ورسم لها خطتها البشعة بالاتفاق فيما بينهما سويا، للتخلص من طفلتها التى لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، ومات قلبها عندما قتلتها ابنتها، ووضعتها فى بطانية ملفوفة، وألقت بها أسفل كوبرى على ترعة المحمودية.

البداية كانت عندما قامت المتهمة "ه.ر.ش" 30 سنة منسقة بإحدى شركات الألبان بترك منزل الزوجية بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات مع زوجها وهربت وبصحبتها أطفالها الثلاثة ومن بينهما المجنى عليها، وقام الأب بالبحث عن أبنائه ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعى واتجهت المتهمة إلى محطة رمسيس وكان فى انتظارها المتهم الثانى "أ.م.ح" مندوب العشيق وتوجهوا إلى محافظة الإسكندرية الاختفاء عن أعين الزوج واهليتها واستقرت بمنطقة خورشيد، وعقب وصولهما قامت بينها وبين المتهم الثانى علاقة غير شرعية، أسفر عنها طفلا، على الرغم من عدم تطليقها من زوجها، واتفق المتهمان على التخلص من الأطفال الثلاثة عن طريق منع الطعام والشراب والاساءة إليهما وعدم رعايتهما والتعدى عليهما بالضرب والتعذيب وذلك للتفرغ للعيش سويا رفقة مولودهما الجديد.

أقدم المتهمان على التخلص على الاطفال الثلاثة، وفى يوم الواقعة منعا عن الأطفال الثلاثة الطعام والشراب وظلت المجنى عليها " هاجر " سن 7 سنوات تبكى جوعا فطلب المتهم الثانى من المتهمة إسكاتها نظرا لبكائها الشديد وصراخها المستمر خوفا من سماع أحد الجيران ذلك خشية افتضاح أمرهم نظرا لوجود صور الأطفال الثلاثة على مواقع التواصل نتيجة بحث والدهما المستمر عنهما واتفق على التخلص منها ولم تتردد الأم المتهمة وقامت بتقيد ساق وأيدى المجنى عليها بواسطة إحدى قطع القماش وتكميم فمها بأحد الإيشاربات القماشية الخاصة بها، وقامت بخنقها، وقام المتهم الثانى بخنقها بقوة وعنف حتى لفظت المجنى عليها أنفاسها الأخيرة، وكان ذلك فى تواجد أشقاء المجنى عليها مبصرين ما قام به الأم والعشيق.

وبعرض القضية على محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار هيثم وجيه محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قضت المحكمة بالإعدام لكل من " ه‍.ر.ش" و" أ.م.ح" والزمتهم بالمصاريف الجنائية.