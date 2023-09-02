اليوم السابع
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بعد 26 عاما على وفاة نجله..

جثمان محمد الفايد يدفن بجوار نجله دودى فى بارو جرين كورت بمقاطعة سرى

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:37 م
جثمان محمد الفايد يدفن بجوار نجله دودى فى بارو جرين كورت بمقاطعة سرى محمد الفايد
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الملياردير المصرى، محمد الفايد دفن إلى جوار ابنه دودي الفايد فى بارو جرين كورت بمقاطعة سري -وهي عزبة ريفية من القرن السابع عشر تقاسمها مع زوجته هيني واتين-، بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 94 عاما، وبعد 26 عاما من وفاة نجله فى حادث مع الأميرة ديانا.

وأقيمت مراسم عزاء للفايد في مسجد لندن المركزي في ريجنتس بارك يوم الجمعة. وأوضحت الصحيفة أن دفن الموتى بأسرع وقت يعد من التقاليد الإسلامية. وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل.

وذكرت صحيفة ميل أن ابنه دودي أعيد دفنه في العزبة بعد شهرين من الحادث المميت الذي أودى بحياته هو والأميرة ديانا في أغسطس 1997.

وتوفي المالك السابق لمتاجر هارودز ونادى فولهام لكرة القدم يوم الأربعاء، ولم تؤكد عائلته الخبر إلا يوم الجمعة.

 

 


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