اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 02:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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توفير 55 ألفا و417 فرصة عمل بالشرقية من خلال 19 ألف مشروع ممول من "مشروعك"

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:31 م
توفير 55 ألفا و417 فرصة عمل بالشرقية من خلال 19 ألف مشروع ممول من "مشروعك" محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، وذلك لتوفير 55 ألفا و417 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و 108ملايين و644 ألف جنيه حيث تم تنفيذ 18 ألفا و924 مشروعا، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 أغسطس 2023م.
 
أكد محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
 
وأوضح  العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع " تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ".
 
وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2583 مشروعا بقيمة 372 مليونا و401 ألف و535 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 2734 مشروعا بقيمة 356 مليونا و896 ألف جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 820 مشروعا بقيمة 343 مليونا و744 ألف جنيه.
 
وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
 
 
 

 


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