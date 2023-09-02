اليوم السابع
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تنفيذ 236 حكما قضائيا فى حملات أمنية لأمن المنافذ

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:53 م
تنفيذ 236 حكما قضائيا فى حملات أمنية لأمن المنافذ حملات امنية، ارشيفية
كتب - محمود عبد الراضى- كريم صبحى

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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضية، وفى مجال  ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2167) مخالفة مرورية متنوعة.  فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (51) قضية .فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (236) حكم قضائى متنوع،

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. 

 

 


اخبار الحوادث

امن المنافذ

حملات امنية

وزارة الداخلية



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