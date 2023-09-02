تفاصيل مشروع معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا (إنفوجراف)

تسعى الدولة لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه من خلال إعادة استخدامها مرة أخرى.

وبعد استكمال مشروع محطة الحمام ستصبح مصر أعلي دولة في العالم في إعادة استخدام ومعالجة المياه .



تفاصيل مشروع معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا

وفى هذا الإنفوجراف نتعرف على أهم التفاصيل حول معالجة مياه الصرف الزراعى.

1- معالجة مياه الصرف الزراعى لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط.

2- تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه.

3-محطة الحمام أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، وبعد اكتمالها ستصبح مصر أعلي دولة في العالم في إعادة إستخدام ومعالجة المياه.

4-محطتا الحمام وبحر البقر نموذج لمشروعات التنمية الشاملة وخلق آلاف من فرص العمل وتشغيل المصانع.

5- إعادة استخدام المياه عدة مرات لمواجهة التحديات المائية.