تعرف على تفاصيل المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية في الفترة من 12 لـ 15 سبتمبر

كتب عبد الحليم سالم

تنطلق فعاليات المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية wto ، في الفترة من 12 لـ 15 سبتمبر، تحت عنوان "حان وقت العمل"، وسيتضمن131 جلسة وذلك بحسب الموقع الرسمى للمنظمة.

وسيتم خلال الفعاليات تنظيم الجلسات من قبل الحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والشركات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، ويتم بث العديد منها مباشرة على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية.

ويستكشف المنتدى العام لعام 2023 كيف يمكن للتجارة ومنظمة التجارة العالمية المساعدة في خلق مستقبل أكثر خضرة واستدامة ، وسوف يتعمق في كيفية دعم قطاع الخدمات والرقمنة وسياسات التجارة الشاملة لهذا الهدف.

وبحسب المنظمة سيفتتح المنتدى بمحاضرة رئاسية يلقيها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون ، وستقدم محاضرته رؤى حول التقارب بين التجارة والتكنولوجيا والتنمية الشاملة.

بعد ذلك، سيجلس جوردون براون لإجراء محادثة صريحة وجهاً لوجه مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا حول الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه التجارة العالمية.

وسيتم تنظيم العديد من الأنشطة التفاعلية على مدار المنتدى، وستتاح للمشاركين فرصة استكشاف المعارض المختلفة التي تلقي الضوء على دور التجارة الدولية في تحقيق الاستدامة البيئية.

جدير بالذكر أن المنتدى عبارة عن حدث شخصي يعقد في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الانتظار، سيكون البث المباشر للعديد من الجلسات متاحًا على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية.