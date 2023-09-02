اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة بقرية في الصف

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:04 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة بقرية في الصف قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص، والعثور على جثته بقرية غمازة الكبرى في الصف، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية غمازة الكبرى في الصف، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم مناظرة الجثة، والاستماع لأقوال شهود عيان، ونقل الجثة إلى مستشفى الصف المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 


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