اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع مزارع في العياط

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:51 ص
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع مزارع في العياط قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في مصرع مزارع، بقرية في العياط، وأشارت التحريات إلى أنه اختل توزانه خلال ري أرض زراعية، وسقط بالترعة، مما أدى لغرقه، لعدم إجادته السباحة.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى أقوال أفراد من أسرته، وأكدوا صحة التحريات، وعدم اشتباههم في وفاته جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة في العياط، بإجراء التحريات تبين أن مزارع اختل توازنه أثناء ري أرض زراعية، وسقط بالترعة  فتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.  

 


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