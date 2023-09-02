"تاريخ وشواطئ".. إندبندنت تنصح بزيارة "6 من أفضل وجهات العطلات" فى مصر

كتبت رباب فتحى

نصحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانيين بزيارة "6 من أفضل وجهات العطلات" فى مصر، وقالت إن البلاد تتمتع بجاذبية خاصة لقضاء العطلات، مع مزيج فريد من بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى جانب المنتجعات الشاطئية الحديثة التي تحقق أقصى استفادة من سواحلها الكبيرة.

وقالت إن مصر بلد متأصل في التاريخ، هذه الأعجوبة الواقعة في شمال أفريقيا موطن لبعض أقدم المدن في العالم، من الإسكندرية القديمة إلى العاصمة الحالية، القاهرة، حيث تطل أهرامات الجيزة العظيمة على شبكة واسعة من الشوارع المزدحمة.

وأضافت الصحيفة البريطانية بينما توفر العديد من المنتجعات الساحلية على شواطئ البحر الأحمر وجهات جميلة لقضاء عطلة مشمسة في فصل الشتاء، في حين توفر مدن مثل أسوان ملاذًا هادئًا على طول ضفاف نهر النيل.

واعتبرت أن هناك عدد قليل من الأماكن التي يمكن أن يقدم نفس مجموعة عوامل الجذب التي توفرها مصر؛ لا يوجد مكان آخر يمكنك من خلاله رؤية إحدى عجائب العالم القديم التي لا تزال قائمة قبل القيام برحلة نهرية على أطول نهر على وجه الأرض، وكل ذلك وأنت في طريقك لرؤية بعض أقدم المواقع الأثرية في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن السائحين يمكن أن يزوروا القاهرة وشرم الشيخ والأقصر والغردقة وأسوان والإسكندرية.