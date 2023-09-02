بيكو تكشف أحدث حلولها التكنولوجية في معرض IFA برلين.. صور وفيديو

كتبت هبة السيد

أطلقت بيكو، العالمية المتخصصة في مجال الأجهزة المنزلية، جيلًا جديدًا من منتجات المعيشة المستدامة والأجهزة المنزلية خلال فعاليات معرض إيفا برلين 2023 بتقنية “EnergySpin” في جميع الغسالات الخاصة بالشركة، وهي التكنولوجيا التي تقدم تصورًا جديدًا لعمليات التنظيف والغسيل التقليدية وتعزز من كفاءة استخدام الطاقة، كما كشفت الشركة عن فلسفة تأثير العمل الجماعي نحو مجتمع أكثر استدامة، خلال مؤتمر صحفي شارك به أكين جارزانلي، مدير التسويق بشركة بيكو العالمية، وراجيب بالجي أوغلو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة بيكو العالمية، للحديث عن استراتيجية الشركة في خلق تأثير إيجابي مستدام وابتكار منتجات بأحدث تكنولوجيا باستخدام فلسفة «تأثير الدومينو الإيجابي».

تقنيات جديدة من بيكو

تعمل تقنية EnergySpin من بيكو على تعزيز العادات المنزلية المستدامة من خلال الابتكار في عملية الغسيل التقليدية، وتقوم التقنية بإطلاق المنظف مقدمًا والاعتماد على طريقة جديدة لإذابة المنظف وإزالة البقع، من خلال حركة الإسطوانة القوية بالغسالات واستغلال سرعة دورانها لإذابة المنظف، حيث تلغي هذه التقنية الحاجة إلى توليد حرارة زائدة أثناء الغسيل، مما يؤدي إلى استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالغسالات التقليدية مع الحفاظ على أداء تنظيف عالي الجودة.

وفي محاولة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة، دمجت بيكو توفير الطاقة في الإعدادات الأكثر استخدامًا من المستهلكين في الأجهزة وهو ما يعني توفير كفاءة استخدام الطاقة بشكل طبيعي عبر دورات الغسيل الأكثر شيوعًا بدون الحاجة لضبط إعدادات مسبقة، وذلك بالإضافة إلى "البرامج الصديقة للبيئة" مثل: "الأقطان"، و"المواد الصناعية"، و"السريعة"، و"الملابس الرقيقة"، و"المزيج"، و"برنامج 20 درجة مئوية"، وبرنامج "الغسيل البارد".

ومن المقرر أن يتم طرح EnergySpin في معظم الأسواق بحلول نهاية عام 2023، مما يوفر أجهزة تعمل بكفاءة مع الحرص على توفير الطاقة والحاصلة على تصنيف “A”من بيكو والمتوفرة في جميع أنحاء أوروبا.

وصرح أكين جارزانلي، مدير التسويق بشركة بيكو العالمية قائلا: "تستخدم منتجاتنا في بيكو أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الأكثر انتشارا في الوقت الحالي، حيث تعد تقنية EnergySpin من بيكو بمثابة ثورة صناعية ستغير قواعد اللعبة.

وواصل جارزانلي حديثه قائلا "تتمثل مهمة بيكو في تعزيز الحياة المستدامة في كل بيت من بيوت مستهلكينا، حيث نهدف إلى ضمان استمرار منتجاتنا لفترة طويلة دون الحاجة إلى الاستبدال، وذلك من خلال الابتكار المستخدم في تكنولوجيا بيكو الرائدة، موضحًا أن بيكو تسعى دائما لاتخاذ خيارات هادفة وإيجابية لتقدم حلول أفضل لمستهلكيها.

وعلق راجيب بالجي أوجلو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة بيكو العالمية، قائلا: " باتت تكلفة المعيشة تحدي كبير يؤثر على حياة الناس في جميع أنحاء العالم ويجبر الناس على تغيير بعض العادات في الإنفاق، وأصبح الاستماع إلى شركائنا خلال هذه الأوقات أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذلك قمنا باستطلاع آراء تجار التجزئة الأوروبيين لدى بيكو، وقد توصلنا من خلال ملاحظاتهم بأن الطلب الحالي يأتي أكثر على المنتجات الموفرة للطاقة المطروحة بأسعار معقولة، وأشار أوغلو بأن ذلك الطلب سيظل متأثرا بالتضخم الذي سيستمر حتى عام 2024.

وأكمل أوجلو قائلا "باعتبارنا العلامة التجارية الرئيسية للأجهزة المنزلية الأكثر مبيعًا في أوروبا، فإننا نهدف إلى توفير التكنولوجيا المتقدمة التي تجمع بين أحدث الابتكارات والجودة العالية والتصميم المتناغم"، وواصل قائلا"هدفنا هو تمكين المستهلكين من العيش بوعي وبشكل مستدام مع الحصول على أكبر قيمة لاستثماراتهم، وسنواصل السعي لتحقيق الريادة، وجعل الاستدامة حجر الزاوية في صناعتنا، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا للوصول إلى خلق تأثير إيجابي مستدام.

خلق تأثير دومينو إيجابي في المجتمعات

ولإضفاء مزيدا من الحيوية والسعى نحو خلق تأثير إيجابي مستدام، صممت بيكو تجربة تفاعلية لتعريف المستهلكين بإمكانيات التأثير الإيجابي، وهي تجربة تحمل اسم " الدومينو"، وهي لعبة فيديو مجانية تساعد المستهلكين على فهم تأثير اختياراتهم، حيث تدور أحداث اللعبة في عالم خيالي دمره تغير المناخ، ويمكن للاعبين تجربة تأثير الإجراءات الإيجابية المتزايدة اللازمة للبقاء على قيد الحياة داخل اللعبة.

ومن المقرر إطلاق التجربة التفاعلية خلال فعاليات معرض إيفا برلين 2023 وستكون اللعبة متاحة على متجري جوجل وأبل و Steam خلال هذا الشتاء.